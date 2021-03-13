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Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон как ответ Меган Маркл

Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон как ответ Меган Маркл

Кейт Миддлтон снова сравнивают с Меган Маркл. На этот раз поводом стали наряды двух герцогинь, в которых они появились 8 марта. И если образ бывшей актрисы был, как всегда, шикарным, то супруга Уильяма предпочла сэкономить на одежде.


Недавно весь мир обсуждал скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Бывшая актриса рассказала о расизме, который процветает среди членов королевской семьи. Также она пожаловалась на постоянное давление со стороны родственников мужа и нескончаемую клевету.

Для съемок Меган выбрала платье от Armani. Его стоимость составляет 3300 фунтов стерлингов (339 тысяч рублей). Также на Маркл был браслет принцессы Дианы за 17700 фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) и колье за 1400 фунтов стерлингов (144 тысячи рублей).

Королевская семья долго хранила молчание по поводу обвинений, выдвинутых в их адрес. При этом на YouTube-канале монархов появилось видео общения Кейт Миддлтон со спортсменкой Жасмин Харрисон.

В отличие от Меган, герцогиня Кембриджская появилась перед камерой в скромном наряде, а именно в блузке Boden за 80 фунтов (8250 рублей). Образ она дополнила сережками Missoma за 85 фунтов (8700 рублей).

Поклонники тут же пришли к выводу, что образ Миддлтон — это своеобразный ответ Маркл. Ранее Меган много раз упрекали в том, что она тратит баснословные суммы из казны Великобритании на свои наряды. Кейт же, наоборот, всегда экономила на одежде.

Во время интервью со спортсменкой Миддлтон выглядела спокойной и доброжелательной. Разумеется, о скандале вокруг королевской семьи не было сказано ни слова. Известно, что сейчас отношения Уильяма и Кейт с Гарри крайне натянутые. Братья почти не общаются, хотя ранее они были лучшими друзьями. Конфликты между родственниками стали возникать именно после появления Меган на горизонте.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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