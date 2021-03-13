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Смертельный пожар в Киеве: на улице Победы сгорел частный дом, погибла женщина


В ночь на 13 марта в Киеве вспыхнул пожар на веранде частного домовладения на улице Победы (Святошинский район). Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве, прибыв на место возгорания, бойцы ГСЧС обнаружили в обгоревшем здании тело женщины 1961 года рождения, вероятно, хозяйки дома.

В 03:34 пожар был локализован на площади 50 кв. м, а в 03:49 — ликвидирован.

Пострадавшая веранда сгорела полностью, в доме были повреждены бытовая техника, мебель, личные вещи, а для ликвидации возгорания спасателям довелось разобрать 30 кв. м конструкций крыши здания.

Смертельный пожар в Киеве: на улице Победы сгорел частный дом, погибла женщина


Напомним, в конце февраля в Киеве горел объект, который в городе называют бывшей тюрьмой НКВД.

Фото ГСЧС Киева

Украина

По материалам: fakty.ua
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