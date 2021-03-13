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СМИ раскрыли имя тайного гостя Путина

СМИ раскрыли имя тайного гостя Путина

Иностранным гостем президента России Владимира Путина, с которым он встретился в Кремле вечером 4 марта, оказался бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, выяснил "Коммерсант".

О визите француза 3 марта сообщала, в частности, пресс-служба Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie). Издание подчеркивает, что Фийон и Путин сотрудничали в период с 2007 по 2012 год, когда француз занимал пост премьера, и с тех пор находятся в дружеских отношениях. Например, Фийон был в числе тех, кого российский президент лично поздравил в декабре с грядущими праздниками.

О встрече с неким иностранцем Путин рассказал 4 марта, отметив, что гость был удивлен оживленной Москве в период пандемии.

"Он говорит: ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет! У нас, говорит, в наших крупных городах, а это один из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", — вспомнил президент разговор с гостем.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что встреча с иностранным гражданином в Кремле, о которой рассказал Путин, относится к категории личных контактов, и личность гостя ему не известна.

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По материалам: uposters.ru
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