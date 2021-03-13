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СМИ узнали причину обвального падения газовых запасов Европы

СМИ узнали причину обвального падения газовых запасов Европы
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы снизились до минимального за два года уровня из-за аномальных холодов, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные организации Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что объемы "голубого топлива" в хранилищах Италии снизились до 39%, Австрии – до 33%, Германии и Нидерландов – до 27%, а Франции – до 18%.

Общие запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют 33%, это минимальное значение с апреля 2018 года, когда они были заполнены на 18%.

сообщило, что в Польше уверены в завершении строительства "Северного потока-2".
Экономика

По материалам: ria.ru
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