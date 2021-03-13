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СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"

СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"

Украина решила национализировать завод "Мотор Сич", производящий авиадвигатели и газотурбинные установки. Согласие на это дал Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО), передает "Интерфакс".

"Речь идет о предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", — заявил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Решение было принято после того, как в конце января Киев ввел санкции против основного инвестора завода — китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings, его дочерних предприятий и главы Ван Цзина. Сам он назвал недопустимым решение национализировать завод, в который китайской стороной было вложено несколько десятков миллионов долларов.

По словам инвестора, "Мотор Сич" было предоставлено финансирование в размере $100 млн на 10 лет под 0,3%, а внесение еще $150 млн стало невозможным после ареста акций предприятия Службой безопасности Украины. Ван Цзин также утверждает, что украинская сторона фактически сорвала разработанный в 2018 году план бесплатной передачи 25% акций "Мотор Сич" государственному "Укроборонпрому" с выделением еще $100 млн.

Ван Цзин напомнил, что приватизация "Мотор Сич" была полностью завершена еще до 2000 года, после чего компания стала публичным акционерным обществом (ПАО). В апреле 2015 года завод был исключен правительством из списка стратегических предприятий Украины, а в 2016-м бывшие акционеры "Мотор Сич", в том числе глава предприятия и главный бенефициар Вячеслав Богуслаев, достигли соглашения с китайскими инвесторами и согласились продать свои акции ПАО. В июле 2016 года сделка была завершена, а вознаграждение выплачено.

"Это значит, что ПАО "Мотор Сич" не только больше им не принадлежит, но более того, они не должны продолжать его контролировать", — пояснил китайский предприниматель.

Несколько лет китайские инвесторы безуспешно пытались добиться официального оформления сделки по покупке акций этого завода. Согласно данным источника в украинском правительстве, им де-факто принадлежит около 75% акций "Мотор Сич", часть из них выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

"Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как на Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов", — заявил Ван Цзин.

Он пообещал, что любые выступления или действия украинской стороны, которые причиняют вред китайским инвесторам, будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы.

Как писал NEWSTES, иностранные компании отказываются от инвестиций в Украину из-за санкций Киева против Китая.

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По материалам: uposters.ru
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