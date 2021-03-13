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Собчак описала свою реакцию на предложение денег за секс фразой «почти приятно»

Собчак описала свою реакцию на предложение денег за секс фразой «почти приятно»Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» скриншот переписки, в которой ей предложили деньги за секс. Свою реакцию на него она описала фразой «почти приятно».

В сообщении, которое показала телеведущая, утверждалось, что мужчина по имени Сергей готов заплатить десять тысяч долларов (около 730 тысяч рублей) за встречу «с продолжением». «Если все пойдет как надо, цена повысится», — заверил автор сообщения и пообещал согласовать место и время, если Собчак заинтересуется.

«Если б мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже ПОЧТИ приятно. Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться», — пошутила в ответ на предложение денег телеведущая.

Ранее Собчак рассказала о своем опыте употребления наркотиков. Телеведущая отметила, что отказалась от запрещенных веществ, когда осознала их пагубное влияние на организм. Она призналась, что из-за наркотиков ей казалось, что за ней следят и что ее хотят убить.

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По материалам: lenta.ru
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