София Стужук: «Статистика поста о смерти мужа – 8 миллионов охвата»

Влада Некрасова

Осенью прошлого года в жизни популярного блогера случилась трагедия — умер супруг Дмитрий Стужук. Мужчина скончался после продолжительной борьбы с коронавирусом. Недуг звезды Сети осложнился из-за серьезных проблем с сердцем. Горе в семье Софьи стало настоящим потрясением и для их поклонников, которые верили в скорейшее выздоровление кумира.

Новость о смерти Дмитрия Стужука потрясла всех русскоязычных пользователей Сети. Мужчина вел здоровый образ жизни, занимался спортом и говорил о хорошей динамике протекания болезни. Однако сердце, которое ранее беспокоило блогера, не смогло перенести осложнения от коварного вируса. В октябре прошлого года он впал в кому, а после скончался, так и не придя в сознание.

Смерть Дмитрия стала настоящим ударом для Софии. Супруги хоть и не жили вместе, но поддерживали теплые отношения ради троих детей. «Когда меня спрашивают: «Как ты переносишь потерю?», понимаю, что первые месяц-два мне было легче, чем сейчас. Тогда было отрицание, состояние аффекта. Я не осознавала. Теперь приходит приятие, что человека нет и понимание, насколько все поменялось. Пропала внутренняя опора, земля из-под ног ушла…», — делилась звезда.





Однако ведущая Маша Ефросинина отметила странную закономерность, что их счастливая жизнь не так интересовала людей, как горе. Ведь после кончины Дмитрия на блог Софии подписалась внушительная армия подписчиков. «Этот период совпал с тем, что я уже была записана в гив Моргенштерна. На трагедии пришло, думаю, 300-500 тысяч, но много просто пробежали табуном. Статистика поста о смерти — восемь миллионов охвата, в сторис было по пять миллионов. Обычно миллион. Конечно, люди пришли на зрелище. Почему так? Ну, в любом случае, это нашумело. Все посмотрели и ушли, а мои люди останутся», — рассуждала Стужук.

София при этом отметила, что очень щепетильно относится к публичной жизни и не позволит себе наживаться на личных переживаниях. «Я точно не желаю никакого вреда. Для меня важно, что я рекламирую. Из тех запросов, которые ко мне приходят, я беру только процентов пять. Не рекламирую косметику, которая тестируется на животных. Не рекламирую алкоголь и табак — в общем, все, что не считают полезным. Не хайплю на таких вещах, хотя понимаю, как это обыгрывать. Я за ценности и здоровую грань», — заявила она на YouTube-канале Ефросининой.