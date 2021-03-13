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Софья Таюрская о сексуальных домогательствах: «Клал мне в руку свои яйца»

Софья Таюрская о сексуальных домогательствах: «Клал мне в руку свои яйца»

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о домогательствах. На шоу «Джарахов» девушка вспомнила неприятную историю, которую до сих пор не может забыть. К ней приставал массажист.

Софья Таюрская в беседе с Эльдаром Джараховым в подробностях рассказала о неудачном походе в спа-салон, где произошло сексуальное домогательство. Софья купила сертификат на массаж и пришла на процедуру. Услугу оказывал ей огромный и толстый мужчина, который начал к ней приставать.


«В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает под трусы. Потом снимает мне лиф и начинает массировать грудь. Меня парализовало», — вспоминает исполнительница.

Девушка думала только о том, когда же закончится сеанс. У нее был шок, поэтому она не могла вскочить и защитить себя.

«Помню, что он периодически клал мне в руку свои яйца, и я ничего не могла сделать», — рассказала Софья.

После случившегося Софья пожаловалась парню. Однако тот только обвинил ее в том, что она не смогла дать отпор. Певица долго плакала после этого инцидента.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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