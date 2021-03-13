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Солистка Little Big Софья Таюрская раскрыла правду о свадьбе с Эльдаром Джараховым

Солистка Little Big Софья Таюрская раскрыла правду о свадьбе с Эльдаром Джараховым

В конце прошлого месяца звезды спровоцировали слухи о любовной связи, опубликовав кадры своих жарких поцелуев. Некоторые и вовсе сделали вывод, что парочка готовится узаконить отношения. Причем была названа точная дата радостного события — 12 марта.


О дате торжества заговорили, когда лидер Little Big Илья Прусикин, попросил поклонников не строить планы на 12 марта. При этом музыкант показал, как Софья Таюрская страстно целуется с Эльдаром Джараховым. Сегодня же, когда все ожидали от артистов объявлений о радостном событии, они записали совместный подкаст, в котором раскрыли все детали их отношений.

Звезды признались, что демонстрация нежных чувств была всего лишь игрой на камеру. По словам Софьи, она воспринимает Эльдара исключительно, как друга и о романе между ними речи быть не может. 29-летняя певица также подчеркнула, что никогда не делала заявлений о предстоящем бракосочетании или связи с давним другом.

«Самое смешное, что мне в директ написал свадебный салон: «Здравствуйте, мы с удовольствием предоставим вам платье». Я не отреагировала, но дальше позвонили друзья из ивент-агентства: «Соня, мы тебе такую свадьбу сделаем! Ты же знаешь мы профессионалы». А я говорю: «Ребята, я не выхожу замуж!». Меня даже начали поздравлять люди, которые не видели меня лет пять», — негодовала артистка.

Не в восторге от ситуации остался и 26-летний Джарахов. Из-за раздутых слухов звезде пришлось столкнуться с недопонимаем потенциальных возлюбленных. «Некоторые девчонки напряглись. Одна мне вообще написала: «Ты бабник. Скрывал бы свою личную жизнь, понятно? Счастлив он там. А что ты со мной тогда переписывался, сволочь». У меня отписки пошли, я сердца поразбивал кому-то. Девочки, к огромному сожалению, мое сердце все еще пустует», — заявил блогер.

Таюрская также поделилась мнением о недавнем интервью экс-супруги Прусикина, с которым ей приписывают отношения. Ирина Смелая заявила, что больше не общается с артисткой и не исключает их связь.  

«Не имею права лезть в чужую жизнь, как и никто другой. Ситуация с интервью Ксении Собчак касается Иры и Ильи — только их семьи. Я не имею никакого права лезть в чужую семью. Это их история, никак не связанная со мной. У них ребенок. И они до сих пор остаются семьей, общаются, строят дальнейшую жизнь, так как считают нужным. И какого хрена, почему я вообще имею право просто взять и прокомментировать их развод? Спросите о моей личной жизни, но спрашивать меня о чужой — крайне неправильно и вообще отвратительно. Если проанализировать интервью, то Ира не сказала ничего плохого ни про меня, ни про Илью. Но Ксюша, как журналист, которому нужно сделать интересный сюжет, конечно, старалась, какие-то интриги плести. Но все что мы сейчас имеем это додумывание. Никто не хочет знать правду», — говорила певица на YouTube-канале «Джарахов».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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