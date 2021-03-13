Состояние миллиардера Мордашова достигло 30 миллиардов долларов

Лидия Мартынова

Состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло тридцати миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Это произошло на фоне роста акций "Северстали", которые в пятницу обновили исторический максимум. Их стоимость на пике достигла 1414,4 рубля, что на 4,2% выше цены во время закрытия предыдущих торгов.

Отмечается, что подорожание стало следствием заявлений "Северстали" об ожидании повышении спроса на сталь в России на 3,1% в этом году, а также отказа от строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургутском районе.

Алексей Мордашев стал вторым в истории российским бизнесменом, чье состояние достигло такой суммы. Прежде этой отметки удалось достичь только Владимиру Потанину.