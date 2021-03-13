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Состояние одного из российских богачей впервые достигло 30 миллиардов долларов

Состояние одного из российских богачей впервые достигло 30 миллиардов долларовАлексей МордашовФото: Александр Гальперин / РИА Новости

Состояние российского богача, основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи впервые достигло 30 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Рост произошел на фоне подорожания акций «Северстали». В пятницу, 12 февраля, они обновили исторический максимум на Московской бирже — в пике они достигали 1414,4 рубля за бумагу, пишет ТАСС.

24 февраля сообщалось, что в России сменился богатейший человек страны — им стал Алексей Мордашов с состоянием в 29,2 миллиарда долларов. Он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина, чье состояние оценивалось в 28,8 миллиарда долларов.

Совокупное состояние богатейших россиян в январе-феврале резко увеличилось на 18,291 миллиарда долларов. При этом в России стало меньше людей с состоянием более 30 миллионов долларов. Их число сократилось за год на тысячу человек (до 8015).

Экономика

По материалам: lenta.ru
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