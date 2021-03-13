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Спектакли БДТ переносят на другие площадки из-за ремонта здания театра

Спектакли БДТ переносят на другие площадки из-за ремонта здания театра
Спектакли Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова с 1 апреля будут временно проходить на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании театра, сообщает пресс-служба театра.

"Начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше", - говорится в сообщении.

Заказчиком работ выступает министерство культуры РФ, подрядчик — АО "Ренессанс-Реставрация".


Как сообщает театр, в настоящее время половина работ по гидроизоляции подвальных помещений уже завершена. В течение полугода в здании БДТ на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап — будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ.


Также в здании БДТ планируются ремонтные работы на кровле театра. Завершить их планируется в четвертом квартале этого года.

Во время ремонта спектакли БДТ будут проходить на Второй сцене (Каменноостровский театр), а также в Александринском театре, МДТ, "Балтийском доме" и ТЮЗе. Кроме того при поддержке министерства культуры будут организованы гастроли по России.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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