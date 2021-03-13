Спортивный арбитраж запретил России использовать "Катюшу" на Олимпиаде

Вадим Карасев

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Олимпийскому комитету России использовать песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на Играх в Токио и Пекине, сообщает портал Insidethegames.

CAS подтвердил Insidethegames, что был сделан запрос на разъяснение части, в которой говорилось, что "российский государственный гимн (либо любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии, включая, помимо прочего, церемонии награждения медалями и церемонии открытия/закрытия".

Комиссия пришла к выводу, что запрет должен распространяться на "любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на "Катюшу". Сама же композиция не устроила экспертов в качестве гимна сборной, поскольку "в России "Катюша" считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину". Решение о том, какая композиция будет играть на Олимпиаде в качестве гимна российской команды, будет принимать Международный олимпийский комитет.

Гимн России вместе с российской символикой был запрещен к использованию на международных соревнованиях по решению WADA, которое затем было подтверждено CAS. Как писал NEWSTES, в январе ОКР предложил использовать "Катюшу" вместо гимна. Позже стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила российской сборной исполнять "Катюшу" на чемпионате мира в Германии.