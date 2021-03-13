Спутница Киркорова: «Три месяца не общались с Филиппом из-за его ревности»

Влада Некрасова

Вчера состоялась закрытая вечеринка в честь дня рождения диджея Кати Гусевой. Главным гостем которой стал, конечно же, близкий друг артистки Филипп Киркоров. Подарок поп-короля удивил всех.

В ресторане, где проходило торжество, Филипп появился в роскошном белом пальто, шляпе, с букетом роз и огромным пакетом. Певец преподнес имениннице наряды из эксклюзивной коллекции Simone Roсha и H&M: сумку-шоппер, очки, серьги и кружевную накидку, очень напоминающую фату. «Теперь я точно невеста, чувствую!» — воскликнула Катя, увидев подарок.

Киркоров во многом повлиял на стиль Кати в одежде, о чем та не раз рассказывала в интервью. Если раньше Гусева предпочитала более классические луки, то теперь следит за последними трендами и выбирает яркие образы.

Длинноногая брюнетка давно сотрудничает с поп-королем в качестве диджея, но работа сблизила их настолько, что часто они проводят вместе и свободное время. «Можем сходить в кино, поужинать в ресторане, недавно вот смотрели вместе отбор на «Евровидение», — рассказала «NewsTes.ruу» Катя. — В жизни он очень добрый, спокойный и милый».

Но в отношениях двух творческих личностей не всегда все было гладко. Был период, когда они поссорились и долго не разговаривали. «Три месяца не общались, если не больше, — признается Гусева. — Филипп очень ревнивый. Если работаю с ним, то, значит, только с ним. А я тогда выступила у другого артиста. Но ничего, в итоге помирились. Сейчас шоу у Киркорова нет, поэтому просто ждем, когда можно будет полноценно возобновить концерты и гастроли».

Также популярного звездного диджея пришли поздравить с днем рождения Алика Смехова, Ирина Дубцова, Игорь Гуляев, братья Сафроновы, Анита Цой, Ксения Новикова и другие. Кроме того цветы и конверт с подарком прислал Андрей Малахов, который улетел проводить Масленицу в родных Апатитах, а Стас и Инна Михайловы отправили хрустальные бокалы Baccarat.

«Другие многочисленные коробки и пакеты я еще не успела распаковать и посмотреть, — призналась Катя. — Но самый трогательный презент точно был от моей дочери — духи и ежедневник для загадывания желаний».