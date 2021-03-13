Стахан Рахимов скончался через полтора месяца после смерти жены

Лидия Мартынова

Ушел из жизни эстрадный певец Стахан Рахимов. Исполнителю было 83 года. О смерти артиста сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн.

Валерий Корн поделился печальной новостью — не стало Стахана Рахимова. Как оказалось, эстрадный певец скончался вчера вечером. «12 марта 2021 года, на 84-м году жизни ушел от нас замечательный человек...» — написал заслуженный работник культуры России в социальных сетях.

Отметим, что полтора месяца назад Рахимов похоронил жену Аллу Иошпе. У супруги певца диагностировали полиорганную недостаточность. Артистке также было 83 года. Обстоятельства и причина смерти Стахана Мамаджановича же пока не сообщаются.

Стахан Рахимов и Алла Иошпе прожили вместе 60 лет. Супруги практически никогда не расставались — они вдвоем ездили и на концерты, и на гастроли. «То, что было вокруг нас, не имело значения. Мы просто никого не видели. Нам прислали записку из зала: «Вы поете так, как будто зрительный зал вам мешает». И это было действительно так», — рассказывал Рахимов.