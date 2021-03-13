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Стала известна дата продажи новых туров по программе кешбэка в России

Стала известна дата продажи новых туров по программе кешбэка в России
Правительство России одобрило возобновление программы туристического кешбэка, об этом говорится в соответствующем решении правительства.

Отмечается, что на эти цели Ростуризму в 2021 году из резервного фонда будут выделены необходимые бюджетные ассигнования.

"Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средств на первый этап программы туристического кешбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте – апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня. Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации", – приводит телеканал "Москва 24" текст сообщения.

В программе туристического кешбэка, которая впервые прошла в России с 21 по 28 августа, приняли участие около 70 тысяч россиян. Они купили путевки для путешествий по стране на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

сообщило, что на Байкале за зиму побывали почти в два раза больше туристов.
Экономика

По материалам: ria.ru
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