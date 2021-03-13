Стала известна возможная причина расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Влада Некрасова

Печальные новости поступили из Голливуда! Американская актриса и певица Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) рассталась со своим возлюбленным бейсболистом Алексом Родригесом (Alex Rodrigue). Об этом заявило издание TMZ с ссылкой на источник, приближенного к паре. Их отношения продлились четыре года.

Точная причина расставания знаменитостей пока неизвестна. Возможно, виной тому измены. Ведь это не первый раз, когда пара объявляет о своем разрыве. Сначала в 2018 году таблоид In Touch заявил, что Дженнифер и Алекс расстаются из-за того, что парень продолжал общение со своей бывшей девушкой. Однако тогда эти слухи не подтвердились.

Позже, в 2019 году Хосе Кансеко (Jose Canseco) опубликовал в Twitter серию высказываний, в которых заявил, что Родригес изменяет Дженнифер Лопес с его бывшей женой Джессикой Консеко (Jessica Canseco). Это случилось на следующий день после объявления о помолвке знаменитостей. Однако дело до свадьбы так и не дошло. Виновата ли в этом история с изменами, неизвестно.

Напомним, Дженнифер и Алекс встречаются с 2017 году. Артисты пока никак не комментируют ситуацию.