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Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.29 мск рос в цене на 5,77%, до 60 104 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.33 мск биткоин дорожал на 7,08%, до 59 952 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Экономика

По материалам: ria.ru
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