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Суточное число зараженных COVID-19 на Украине впервые превысило российские показатели

Суточное число зараженных COVID-19 на Украине впервые превысило российские показатели

На Украине впервые выявлено больше суточных заражений COVID-19, чем в России. По данным системы мониторинга распространения пандемии, за все время в стране заболели свыше 1,4 млн человек.

За прошедшие сутки выявлено 12 946 зараженных (в России – 9 270). От последствий коронавируса за 24 часа скончались 230 украинцев и 459 россиян (за все время 27 915 на Украине и 90 734 в РФ). Выздоровели 4630 человек (14 006 в РФ, за всё время в двух странах 1 214 876 и 3 979 029 соответственно).

Лидирующие регионы по числу выявленных случаев

Как сообщал NEWSTES, из-за распространения коронавирусной инфекции Япония может провести Олимпийские игры без зрителей из других стран.

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По материалам: uposters.ru
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