Свадьба состоялась? Солистка Little Big Софья Таюрская о романе с Эльдаром Джараховым

Лидия Мартынова

Около месяца назад в Сети заговорили, что солистка группы Little Big Софья Таюрская выходит замуж за Эльдара Джарахова. Виной тому кадры жарких поцелуев и демонстрация обручального кольца. По слухам, узаконить отношения пара собиралась 12 марта.

Сегодня поклонники пары ждали от Софьи и Эльдара объявлений о радостном событии, однако вместе этого, они выпустили совместный подкаст. В нем артисты раскрыли детали своих отношений. Джарахов признался, что демонстрация чувств была лишь игрой на камеру. Софья же добавила, что воспринимает Эльдара только как друга. Несмотря на то, что пара никогда не заявляла о свадьбе, Софье начали писать свадебные салоны с предложением предоставить платье.

«Дальше позвонили друзья из ивент-агентства: «Соня, мы тебе такую свадьбу сделаем! Ты же знаешь мы профессионалы». А я говорю: «Ребята, я не выхожу замуж!». Меня даже начали поздравлять люди, которые не видели меня лет пять», — негодовала артистка.

Эльдар тоже не в восторге от происходящего. Ему пришлось столкнуться с агрессией девушек, которые напряглись из-за слухов о помолвке. Девушки обвинили блогера в том, что он бабник и сволочь.

«У меня отписки пошли, я сердца поразбивал кому-то. Девочки, к огромному сожалению, мое сердце все еще пустует», — заявил блогер.

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Отметим, что в сети продолжают предполагать, что история с Джараховым была создана для отвлечения внимания. Якобы Софья закрутила роман с Ильей Прусикиным, который некоторое время назад расстался с женой. На участницу Little Big тогда обрушилась волна хейта.