Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Свадьба состоялась? Солистка Little Big Софья Таюрская о романе с Эльдаром Джараховым

Свадьба состоялась? Солистка Little Big Софья Таюрская о романе с Эльдаром Джараховым

Около месяца назад в Сети заговорили, что солистка группы Little Big Софья Таюрская выходит замуж за Эльдара Джарахова. Виной тому кадры жарких поцелуев и демонстрация обручального кольца. По слухам, узаконить отношения пара собиралась 12 марта.

Сегодня поклонники пары ждали от Софьи и Эльдара объявлений о радостном событии, однако вместе этого, они выпустили совместный подкаст. В нем артисты раскрыли детали своих отношений. Джарахов признался, что демонстрация чувств была лишь игрой на камеру. Софья же добавила, что воспринимает Эльдара только как друга. Несмотря на то, что пара никогда не заявляла о свадьбе, Софье начали писать свадебные салоны с предложением предоставить платье.


 «Дальше позвонили друзья из ивент-агентства: «Соня, мы тебе такую свадьбу сделаем! Ты же знаешь мы профессионалы». А я говорю: «Ребята, я не выхожу замуж!». Меня даже начали поздравлять люди, которые не видели меня лет пять», — негодовала артистка.

Эльдар тоже не в восторге от происходящего. Ему пришлось столкнуться с агрессией девушек, которые напряглись из-за слухов о помолвке. Девушки обвинили блогера в том, что он бабник и сволочь.

«У меня отписки пошли, я сердца поразбивал кому-то. Девочки, к огромному сожалению, мое сердце все еще пустует», — заявил блогер.

[media=https://www.instagram.com/p/CLhzwvtojeM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Отметим, что в сети продолжают предполагать, что история с Джараховым была создана для отвлечения внимания. Якобы Софья закрутила роман с Ильей Прусикиным, который некоторое время назад расстался с женой. На участницу Little Big тогда обрушилась волна хейта.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

«Аватар» обогнал «Мстители: Финал» по кассовым сборам
«Аватар» обогнал «Мстители: Финал» по кассовым сборам
Музыку Моргенштерна предложили использовать вместо гимна на Олимпиаде
Музыку Моргенштерна предложили использовать вместо гимна на Олимпиаде
Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
Российские политики ответили на слова Украины о ненужности Донбасса
Российские политики ответили на слова Украины о ненужности Донбасса
В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Украины по возвращению полуострова
В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Украины по возвращению
Юрий Шатунов: «Если честно, я иногда бухаю!»
Юрий Шатунов: «Если честно, я иногда бухаю!»
Пряталась в ящике под кроватью: как задержали экс-президента Боливии
Пряталась в ящике под кроватью: как задержали экс-президента Боливии
Исторический рекорд: цена биткоина приблизилась к 60 тысячам долларов
Исторический рекорд: цена биткоина приблизилась к 60 тысячам долларов
Зеленскому «светит» второй срок: «слуги» намерены обратиться к президенту с важным предложением
Зеленскому «светит» второй срок: «слуги» намерены обратиться
Ведущий Первого канала назвал идеальную для здоровья детей температуру
Ведущий Первого канала назвал идеальную для здоровья детей температуру
Собчак описала свою реакцию на предложение денег за секс фразой «почти приятно»
Собчак описала свою реакцию на предложение денег за секс фразой
СМИ раскрыли имя тайного гостя Путина
СМИ раскрыли имя тайного гостя Путина

Топ на сегодня

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины
Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины

Еще по теме

Солистка Little Big Софья Таюрская раскрыла правду о свадьбе с Эльдаром Джараховым
Солистка Little Big Софья Таюрская выходит замуж
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и разлучница»
Солистка Little Big Соня Таюрская появилась на обложке мужского журнала