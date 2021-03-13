Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня за волосы»

Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня за волосы»

Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня за волосы»

12 марта мама Светланы Лободы отметила очередной день рождения. По словам певицы, у нее сложились идеальные отношения с родительницей, но одна крупная ссора между ними все-таки состоялась.


Инцидент произошел, когда Светлане было всего 17 лет. Тогда будущая звезда бунтовала, как и многие подростки. Однажды она вернулась домой в нетрезвом состоянии, что очень не понравилось ее маме.

«Я выкрасила часть волос в зеленый цвет. И вот прихожу я такая пьяненькая, мама видит меня, хватает за волосы и тащит в ванну смывать краску. Это был единственный такой инцидент», — призналась артистка.

Сейчас Светлана и родительница очень близки. Мама помогает Лободе в заботе о дочерях и поддерживает наследницу во время концертов. Отдыхают женщины тоже вместе, ценя каждую минуту, проведенную рядом. «Моя мама — уникальный человек. Она очень добрая, отзывчивая. Мы практически никогда не ссоримся», — подчеркнула звезда в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

При этом творческих советов у родительницы Лобода не спрашивает. Артистка привыкла сама решать все вопросы, касающиеся карьеры. Напомним, что сейчас Светлана успевает не только записывать новые композиции, но еще и работать над шоу «Голос. Дети». Ранее звезда уже принимала участие в съемках шестого сезона и мечтала снова стать наставницей программы.

Вот только перед съемкой новых выпусков со звездой произошел неприятный казус. Многих фанатов проекта возмутило, что Светлана появилась перед зрителями в наряде с глубоким декольте. «Изначально я должна была сниматься в очень красивом белом платье. Мы специально заказали его из Парижа. Оно пришло за день до съемок, и я просто не влезла в него. Перешить не успели, поэтому сниматься пришлось в том, что было. Но участники проекта же еще совсем маленькие. Им все равно на мое декольте», — уверена Светлана.

Артистка не сомневается, что она сможет помочь юным музыкантам развить свои таланты и добиться успеха. К тому же звезда получает удовольствие от работы над проектом, который смотрит вся страна.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Прокуратура потеряла видеозаписи расстрела евромайдановцев в Хмельницком в 2014 году, — адвокат
Прокуратура потеряла видеозаписи расстрела евромайдановцев
Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи сна
Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи сна
Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцин
Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность
В Госдуме раскрыли главе МИД Украины простой способ попасть в Крым
В Госдуме раскрыли главе МИД Украины простой способ попасть в Крым
Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня за волосы»
Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар ниже пояса»
Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар
Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон как ответ Меган Маркл
Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Еще по теме

Оксана Федорова уберегла маму от беды
Дочь Лободы: Прошу маму отменить концерты и уложить меня хотя бы раз спать
Говорит Украина - Прабабушка, почему ты наша мама (14.02.2018)
Светлана Лобода опубликована новогодние снимки с дочерью