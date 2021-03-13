Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня за волосы»

Анастасия Иванова

12 марта мама Светланы Лободы отметила очередной день рождения. По словам певицы, у нее сложились идеальные отношения с родительницей, но одна крупная ссора между ними все-таки состоялась.

Инцидент произошел, когда Светлане было всего 17 лет. Тогда будущая звезда бунтовала, как и многие подростки. Однажды она вернулась домой в нетрезвом состоянии, что очень не понравилось ее маме.

«Я выкрасила часть волос в зеленый цвет. И вот прихожу я такая пьяненькая, мама видит меня, хватает за волосы и тащит в ванну смывать краску. Это был единственный такой инцидент», — призналась артистка.

Сейчас Светлана и родительница очень близки. Мама помогает Лободе в заботе о дочерях и поддерживает наследницу во время концертов. Отдыхают женщины тоже вместе, ценя каждую минуту, проведенную рядом. «Моя мама — уникальный человек. Она очень добрая, отзывчивая. Мы практически никогда не ссоримся», — подчеркнула звезда в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

При этом творческих советов у родительницы Лобода не спрашивает. Артистка привыкла сама решать все вопросы, касающиеся карьеры. Напомним, что сейчас Светлана успевает не только записывать новые композиции, но еще и работать над шоу «Голос. Дети». Ранее звезда уже принимала участие в съемках шестого сезона и мечтала снова стать наставницей программы.

Вот только перед съемкой новых выпусков со звездой произошел неприятный казус. Многих фанатов проекта возмутило, что Светлана появилась перед зрителями в наряде с глубоким декольте. «Изначально я должна была сниматься в очень красивом белом платье. Мы специально заказали его из Парижа. Оно пришло за день до съемок, и я просто не влезла в него. Перешить не успели, поэтому сниматься пришлось в том, что было. Но участники проекта же еще совсем маленькие. Им все равно на мое декольте», — уверена Светлана.

Артистка не сомневается, что она сможет помочь юным музыкантам развить свои таланты и добиться успеха. К тому же звезда получает удовольствие от работы над проектом, который смотрит вся страна.