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Телефонные мошенники стали обманывать россиян под видом полицейских

Телефонные мошенники стали обманывать россиян под видом полицейских

Телефонные мошенники стали выманивать деньги у россиян под видом полицейских, расследующих утечки данных. Журналист РИА "Новости" столкнулся с такой схемой обмана и подробно описал алгоритм действий аферистов.

Корреспонденту позвонил мужчина с городского телефона и, представившись сотрудником МВД, заявил, что кто-то пытался снять деньги с его счета "по нотариально заверенной доверенности". Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудника финансовой организации, а теперь полицейские выясняют, как произошла утечка, позволившая оформить документы. При этом собеседник пытался узнать информацию про кредитную организацию, в которой обслуживается потенциальная жертва, однако журналист прервал разговор и набрал номер своего банка.

"В данном случае вам звонил мошенник. Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обслуживаетесь и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую", — сообщил ему в ответ на эту историю оператор.

По словам руководителя проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, схема со звонками "полицейских" была известна давно, но сейчас стала особенно популярна. Получив сведения о счетах и картах, злоумышленники могут не только похитить средства — нередки случаи оформления подложных кредитов, а также продажи информации за большие деньги в "даркнете". 

Ранее NEWSTES писал, что мошенники научились шантажировать россиян через Telegram.

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По материалам: uposters.ru
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