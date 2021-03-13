Тимати о проекте «Холстяк»: «Я не пришел сюда искать любовь!»

Алексей Вольцев

Уже завтра на телеканале ТНТ стартует шестой сезон проекта «Холостяк» с участием Тимати. Поклонники рэпера надеются, что артисту удастся найти достойную невесту. Однако сам музыкант в преддверии премьеры не спешит с такими громкими заявлениями.

Тимати с юношества не был обделен вниманием со стороны красивых девушек. Несмотря на неудачные романы, артист не теряет надежду встретить надежную партнершу.

«Я не пришел сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдет меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, здесь спокойно могу снять эту маску и быть собой — Тимуром Юнусовым, а не Тимати, за которым пришли многие», — заявил музыкант.

Каждая из девушек подготовила для Тимура подарок. Кроме того, известны имена некоторых претенденток на сердце холостяка. Им стали Мария Вебер, Дарья Погадаева и Любовь Вишневская. Именно им выпал шанс встретиться с Тимати лично и сходить на свидание. Кто же победит в финале? Покажет только время. Отметим, что в Сети ходят слухи о том, что музыкант никого не выберет в финале.