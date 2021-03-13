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Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26

Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать расследование причин катастрофы.

Ранее пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила, что самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. По информации управления здравоохранения Алма-Аты, пострадавшие находятся в реанимации.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", - написал Токаев в Twitter.

В мире

По материалам: ria.ru
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