Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26

Лидия Мартынова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать расследование причин катастрофы.

Ранее пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила, что самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. По информации управления здравоохранения Алма-Аты, пострадавшие находятся в реанимации.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", - написал Токаев в Twitter.