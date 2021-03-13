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ТОП-5 лучших образов гостей в день рождения Анастасии Ивлеевой

ТОП-5 лучших образов гостей в день рождения Анастасии Ивлеевой

Минувшей ночью телеведущая Анастасия Ивлеева отмечала свое тридцатилетие. По случаю праздника блогер устроила костюмированную вечеринку в стиле кибер-барокко. К выбору нарядов гости подошли ответственно. Сама виновница торжества отметила, что «круче, ярче, моднее, мощнее, великолепнее вечеринки она еще не видела». Специально для тебя мы собрали подборку лучших костюмов в день рождения Ивлеевой.


Ксения Собчак пришла поздравить именинницу в головном уборе, напоминающим корону, коротком белом платье и в корсете. У себя в Instagram Собчак отметила, что эта вечеринка была с лучшим дресс-кодом за год.

Не смогла пропустить событие и Алла Пугачева. Примадонна приехала на празднование в элегантном черном платье и в шляпе с декорированным перьями. Дополнила свой образ Алла Борисовна массивными кольцами.

Роман Каграманов появился перед гостями в костюме с рисунком, похожим на супрематистский. На голове у него виднелись металлические вставки, напоминающие корону, а в носу была сережка.

А вот Регина Тодоренко появилась на вечеринке в белом парике, который украсила оленьими рогами. Дополнила свой образ телеведущая легким белым макияжем с камнями на лбу.

Муж юбилярши Элджей поразил общественность черным брутальным рокерским костюмом. Кожаные вставки и корсет сделали его образ необычным.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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