У Зеленского рассказали о возможности его второго президентского срока
Соответствующее заявление сделали глава партии Александр Корниенко и лидер парламентской фракции политсилы Давид Арахамия.
"Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ", – цитирует Корниенко РИА Новости.
В свою очередь, Арахамия добавил, что политобъединение будет просить Зеленского вновь баллотироваться на высший государственный пост.ЦИК Украины официально признал, что Владимир Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Экс- президента страны Петра Порошенко тогда поддержали 24,45% избирателей.
Двадцатого мая Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность шестого по счету главы украинского государства.
Год спустя, выступая на пресс-конференции, посвященной годовщине своей инаугурации, Зеленский заявил, что если украинский народ окажет ему поддержку, он допускает, что будет снова баллотироваться в президенты.
До этого в рамках избирательной кампании Зеленский неоднократно подчеркивал, что идет только на один срок.сообщило, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, о чем поговорила бы с Зеленским.