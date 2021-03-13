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У Зеленского рассказали о возможности его второго президентского срока

У Зеленского рассказали о возможности его второго президентского срока
Решение о том, станет ли действующий президент Украины баллотироваться на второй срок, может озвучить лишь сам Владимир Зеленский, однако партия "Слуга народа" намерена просить его об этом.

Соответствующее заявление сделали глава партии Александр Корниенко и лидер парламентской фракции политсилы Давид Арахамия.

"Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ", – цитирует Корниенко РИА Новости.

В свою очередь, Арахамия добавил, что политобъединение будет просить Зеленского вновь баллотироваться на высший государственный пост.

ЦИК Украины официально признал, что Владимир Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Экс- президента страны Петра Порошенко тогда поддержали 24,45% избирателей.

Двадцатого мая Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность шестого по счету главы украинского государства.

Год спустя, выступая на пресс-конференции, посвященной годовщине своей инаугурации, Зеленский заявил, что если украинский народ окажет ему поддержку, он допускает, что будет снова баллотироваться в президенты.

До этого в рамках избирательной кампании Зеленский неоднократно подчеркивал, что идет только на один срок.

сообщило, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, о чем поговорила бы с Зеленским.
Политика

По материалам: ria.ru
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