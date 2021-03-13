Умерла народная артистка России Нажиба Исханова

Вадим Карасев

Фото : Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, в котором актриса служила с 1961 года.

«Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью Ихсановой выразил президент республики Рустам Минниханов, сообщает РИА Новости. По его словам, артистку все запомнят как человека, который внес огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа.

Нажиба Их­са­но­ва ро­ди­лась 25 ян­ва­ря 1938 го­да. В 1961 го­ду она окон­чи­ла Выс­шее те­ат­раль­ное учи­ли­ще имени Щеп­ки­на в Моск­ве, после чего ее при­ня­ли в труп­пу Та­тарс­ко­го ака­де­ми­чес­ко­го те­ат­ра.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России, эстрадного певца Стахана Рахимова. Он скончался 12 марта в Москве, ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.