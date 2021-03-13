Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умерла народная артистка России Нажиба Исханова

Умерла народная артистка России Нажиба ИсхановаФото : Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, в котором актриса служила с 1961 года.

«Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью Ихсановой выразил президент республики Рустам Минниханов, сообщает РИА Новости. По его словам, артистку все запомнят как человека, который внес огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа.

Нажиба Их­са­но­ва ро­ди­лась 25 ян­ва­ря 1938 го­да. В 1961 го­ду она окон­чи­ла Выс­шее те­ат­раль­ное учи­ли­ще имени Щеп­ки­на в Моск­ве, после чего ее при­ня­ли в труп­пу Та­тарс­ко­го ака­де­ми­чес­ко­го те­ат­ра.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России, эстрадного певца Стахана Рахимова. Он скончался 12 марта в Москве, ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
Потерявшая сына Светлана Моргунова очень изменилась
Потерявшая сына Светлана Моргунова очень изменилась
Алексей Панин: «С удовольствием отказался бы от российского гражданства»
Алексей Панин: «С удовольствием отказался бы от российского
Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в честь дня рождения
Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству
Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Пушков назвал Зеленского президентом без принципов
Пушков назвал Зеленского президентом без принципов
Умерла народная артистка России Нажиба Исханова
Умерла народная артистка России Нажиба Исханова
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов на Донбассе
Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин

Топ на сегодня

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в России
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигарет
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных

Еще по теме

Таслима Файзуллина умерла в возрасте 65 лет
Умерла народная артистка России Зинаида Шарко
Умерла актриса Маргарита Юрьева
Народная артистка России Зинаида Шарко умерла в возрасте 87 лет