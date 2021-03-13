Устроил «гонки» в центре города: в Николаеве чиновник пытался сбежать от патрульных и предлагал им взятку

Анастасия Иванова

В Николаеве чиновник облгосадминистрации устроил гонки по центру города, убегая от патрульной полиции. Об этом в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Скрыться от полиции пытался чиновник Николаевской ОГА и экс-кандидат в депутаты от «Слуги народа» Игорь Бурда.

В ходе погони Бурда неоднократно нарушал правила дорожного движения, проезжал на красный сигнал светофоров. В итоге несколько автомобилей патрульной полиции заблокировали автомобиль со всех сторон на ул. Никольской.



После этого водитель вышел из Range Rover и попытался «договориться» с патрульными, но из этого ничего не получилось.



В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, но от предложения пройти медицинское освидетельствование отказался, сообщает сайт «Новости-N».

«В понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих», — написал Ким.

Напомним, в пятницу, 12 марта, произошло несколько смертельных ДТП. В одном из них, вблизи села Олиевка Житомирского района, погибли два человека, еще двое получили травмы. В другом погиб подросток-водитель машины, а его пассажиры серьезно травмировались.

Фото facebook.com/VitaliiKimODA/