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Ужас! Ви из BTS кричит и пинается во сне

Ужас! Ви из BTS кричит и пинается во сне

Даже из своих сновидений айдол умеет устроить шоу!

Говорят, что мы проводим во сне треть жизни, и в это время мы практически себя не контролируем. Кто-то страдает лунатизмом, кто-то разговаривает во сне или пускает слюнки, а у кого-то есть привычки гораздо страннее. Сегодня мы расскажем тебе про участника южнокорейской к-поп группы BTS, который иногда пугает окружающих во сне.


Ви (V) имеет очень интересную привычку. Айдол кричит и пинается, когда спит. Это заметили парни из BTS, как только начали жить с ним вместе. По их словам, с Тэхеном можно разговаривать всю ночь, но на утро он будет ничего не помнить. Как-то раз Ви попросил у парней стакан воды. Музыканты тут же принесли ему питье, однако Ви уже крепко спал и забыл о своей просьбе.

Ученые еще до конца не изучили такое расстройство поведения в фазе быстрого сна. Однако есть предположение, что люди, которые дерутся или пинаются во сне, страдают стрессовым расстройством. После такого рассказа ты все еще мечтаешь уснуть с айдолом рядышком?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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