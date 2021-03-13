В аэропорту Сургута спасли лису с капканом на лапе

Алексей Вольцев

Раненую лису с капканом на лапе нашли на территории аэропорта Сургута (ХМАО), животное освободили и отправили к ветеринару, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Вчера днем в ходе патрулирования привокзальной площади сотрудники службы авиационной безопасности заметили рыжую гостью. Молодая лисица небольшого размера бегала по парковке аэропорта поджимая переднюю лапу. Приглядевшись, работники увидели, что лиса бегает с капканом на лапе", - говорится в сообщении.

Раненого зверя поймал специалист-кинолог аэропорта, сотрудники воздушной гавани освободили лису от капкана и в специальной переноске доставили на осмотр к ветеринару, который выяснил, что ей нет и года. В пресс-службе отметили, что она не сопротивлялась, вела себя спокойно и дружелюбно.

"В настоящий момент животное находится на лечении у частного специалиста, поскольку в Сургуте нет центра реабилитации диких животных, а спустя несколько дней будет отпущено в лес на волю", - добавили в аэропорту.