В аналитическом центре при НАТО началась "война" из-за России

Вадим Карасев

В американском аналитическом центре Atlantic Council* "разгорелась война" из-за позиции ряда экспертов по России, пишет Politico.

На этой неделе на сайте организации вышел материал, в котором эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз призвали пересмотреть отношения с Москвой исходя из интересов США, отодвинув на второй план тему прав человека. Они утверждают, что демократизация в России необязательно пойдет на пользу интересам Вашингтона.

После этого 22 сотрудника и стипендиата совета выступили с осуждением коллег, обвинив их в пророссийской позиции. Подписанты отметили, что материал несет репутационный риск, поскольку центр "будет ассоциироваться с рассуждениями, что НАТО должно дать президенту России Владимиру Путину свободу действий у него в стране". Они также указали на то, что статья могла быть оплачена из личных средств миллиардера Чарльза Коха, выступающего за невмешательство США в дела других стран. Позднее исполнительный директор Атлантического совета Фред Кемпе назвал такие подозрения "возмутительными".

* — Атлантический совет признан нежелательной организацией в России.