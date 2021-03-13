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В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России

В центре при НАТО «разгорелась война» из-за РоссииФото: Francois Lenoir / REUTERS

В американском Атлантическом совете (аналитический центр при НАТО) «разгорелась война» из-за статьи о России. Об этом пишет Politico.

В информационном бюллетене совета появился материал, в котором эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз утверждают, что США не должны сосредотачиваться на правах человека в своих отношениях с Россией и что демократизация в России не обязательно пойдет на пользу интересам внешней политики США. После этого 22 сотрудника и стипендиата Атлантического совета выступили с осуждением своих коллег.

По их словам, указанная статья считается пророссийской. Они указали, что статья могла быть оплачена из личных средств миллиардера Чарльза Коха, известного своей позицией по невмешательству США в дела других стран. Позднее исполнительный директор Атлантического совета Фред Кемпе назвал такие подозрения «возмутительными».

Один из подписавшихся отметил, что материал несет репутационный риск, поскольку центр «будет ассоциироваться с рассуждениями, что НАТО должно дать президенту России Владимиру Путину свободу действий у него в стране». Старший научный сотрудник также рассказал изданию, что статья может «подорвать доверие к той работе, которую Атлантический совет проводит по вопросу о России».

В мире

По материалам: lenta.ru
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