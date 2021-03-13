Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами

В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами

В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Власти Чечни считают, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России, не реагируя на поведение эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, против которого следствие возбудило уголовное дело за призывы к терроризму, заявил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

В пятницу региональное управление СК сообщило, что против Закаева, укрывающегося в Лондоне, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый разместил в YouTube обращение, где он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО Microsoft
Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Московская общественница предложила сделать кружки для детей более доступными
Московская общественница предложила сделать кружки для детей более
Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию
Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию
"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала тигрица
"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала
Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку
Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку
Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и разлучница»
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма COVID-19
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

Еще по теме

В Тыве следователи объявили в розыск девушку, закинувшую ногу на буддийский барабан
СКР согласился допросить Закаева по делу Политковской
Против телеведущего Савика Шустера на Украине завели уголовное дело
На журналиста Евгения Киселева завели дело о призывах к терроризму