В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами

Анастасия Иванова

Власти Чечни считают, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России, не реагируя на поведение эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, против которого следствие возбудило уголовное дело за призывы к терроризму, заявил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

В пятницу региональное управление СК сообщило, что против Закаева, укрывающегося в Лондоне, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый разместил в YouTube обращение, где он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.