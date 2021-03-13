В Германии выступили за отмену санкций и сохранение «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

В Германии выступили за отмену антироссийских санкций. Об этом заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член бундестага Алис Вайдель, которая отметила важность завершения проекта «Северный поток-2». Ее слова передает РИА Новости.

«У Германии есть собственные энергетические интересы. Важно, чтобы наша страна по возможности не попала в зависимость от малого количества поставщиков энергии. Поэтому завершение проекта "Северный поток — 2" необходимо. То, что у США тоже есть свои интересы, понятно. Вместе с тем санкционная политика всегда вредит обеим сторонам», — заявила политик.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Источники в администрации главы Белого дома заявили, что в правительстве США, с одной стороны, хотели бы остановить строительство «Северного потока-2», который Байден считает «плохой сделкой» для Европы. С другой стороны, президент и его команда хотят укрепить отношения США с Германией, которая выступает за завершение проекта.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.