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В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах

В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогахФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самым аварийным временем на российских дорогах стали вечера пятницы и субботы с 17:00 до 19:00. Такой период назвали в ГИБДД, передает ТАСС.

Всего с начала 2021 года произошло более 9 тысяч ДТП — на четверть меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Около 35 процентов общего числа аварий происходят в пятницу (1693) и субботу (1442). В остальные дни их доля не превышает 15 процентов.

При этом чаще люди погибают в пятницу и в воскресенье. По сравнению с 2020 годом, число погибших по пятницам стало меньше на 12 процентов, однако количество умерших в воскресенье выросло почти на 30 процентов. Травмы разной степени тяжести чаще всего получают в пятницу (2251) и субботу (2006).

В ГИБДД добавили, что самое опасное время для автомобилистов — с 17:00 до 19:00, в этот период с начала текущего года произошло от 658 до 696 ДТП. Самое спокойное время — с 03:00 до 06:00. В этот промежуток произошло лишь 3 процента от общего числа аварий.

Ранее в ГИБДД описали типичного виновника ДТП — это мужчина в возрасте 30-40 лет. По данным ведомства, на долю мужчин приходится 81 процент аварий с пострадавшими и умершими, так как женщины ведут себя за рулем осторожнее.

Россия

По материалам: lenta.ru
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