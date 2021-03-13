В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице

Алексей Вольцев

По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, заявил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат.





"Шесть человек скончались в результате продлившегося час сбоя подачи кислорода в больнице (города - ред.) Ас-Сальт", - приводит слова Обейдата агентство Petra .

Обейдат добавил, что подал премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне прошение об отставке.

"Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся", - подчеркнул он.