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В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице

В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице
По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, заявил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат.


"Шесть человек скончались в результате продлившегося час сбоя подачи кислорода в больнице (города - ред.) Ас-Сальт", - приводит слова Обейдата агентство Petra.

Обейдат добавил, что подал премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне прошение об отставке.


"Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся", - подчеркнул он.

В мире

По материалам: ria.ru
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