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В Китае создали тканевый рукав с сенсорными кнопками

В Китае создали тканевый рукав с сенсорными кнопками

Ученые из Фуданьского университета в Шанхае создали умную ткань для одежды, которая не боится растяжений и деформации. Об этом сообщает журнал Nature.

Изобретение отличается от аналогов тем, что в новой ткани светится не вся поверхность, а отдельные пиксели, благодаря чему ее можно использовать в качестве дисплея в умной одежде. Для примера был создан рукав с экраном, на который выводится навигатор и текстовые уведомления.

Ткань состоит из трех видов волокон. В основе лежит обычный хлопок, в который вплетены два других вида волокон — прозрачные и электропроводные, а также состоящее из электролюминесцентного материала. При передаче сигнала в месте контакта функциональных волокон возникает свечение, создавая таким образом "пиксель" тканевого экрана.

Изобретатели создали несколько прототипов для демонстрации потенциала технологии, в частности умный рукав с дисплеем. Он состоит из тканевого экрана, сенсорной клавиатуры, солнечной панели и аккумулятора. Клавиатура состоит из вплетенных в ткань углеродных и металлических волокон, солнечная панель — из титановых нитей, на поверхности которых находятся нанотрубки из оксида титана. Они позволяют вырабатывать ток в цепи, в которую включен аккумулятор, сделанный из цинковой нити и волокна из углеродных нанотрубок.

Внешние устройства подключаются к рукаву с помощью Bluetooth. Ученые уверены, что их изобретение найдет применение у тех, кто часто пользуется навигацией и ведет активный образ жизни, например у мотоциклистов.

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По материалам: uposters.ru
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