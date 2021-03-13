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В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V»

В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V»Фото: РИА Новости

США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». Об этом предупредил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб, сообщает РИА Новости в пятницу, 12 марта.

По данным собеседника агентства, в информационной кампании будут задействованы, в частности, фонд Сороса, Reuters и «Би-би-си», целевой аудиторией которых станут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину, — Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Источник журналистов рассказал, что предполагается использовать утверждения «о неэффективности и опасности вакцины» с инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования российского препарата.

Собеседник журналистов отметил, что в то же время США проводят беспрецедентно агрессивное продвижение своей вакцины Pfizer.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Россия

По материалам: lenta.ru
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