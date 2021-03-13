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В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки

В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта, сообщил журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов.

"Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", - сказал Аксенов в ходе брифинга по итогам поездки в Крым министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он добавил, что технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.

Экономика

По материалам: ria.ru
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