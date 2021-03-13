В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров

Влада Некрасова

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "предоставить полный доступ в Крым"."Россия является не оккупирующей страной, а страной, восстанавливающей Крым и страной, защищающей Крым", - заявил сенатор.

Цеков отметил, что ложь является нормой для практически всех украинских политиков, включая Дмитрия Кулебу.

"Если они хотят на самом деле узнать, как же в Крыму складывается ситуация, то они должны искать возможность для его посещения. Никаких препятствий с нашей стороны не будет", — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.