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В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Украины по возвращению полуострова

В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Украины по возвращению полуостроваФото: Макс Ветров / РИА Новости

Политика Киева по возвращению Крыма, состоящая из «трех китов» — принятой Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегии «деоккупации» и реинтеграции, консолидации усилий всех партнеров и синергии, — обречены на неудачу. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец. Его слова приводит РИА Новости.

«Результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью», — предрек он. Чегринец добавил, что таким образом Украина пытается привлечь внимание президента США Джо Байдена. «Крым был, есть и всегда будет российским. Это аксиома, которую понимают и в Киеве, и в Вашингтоне», — заключил член организации.

Депутат крымского парламента Алексей Черняк в свою очередь назвал подобный план Киева бредом. По его мнению, разговорами о возвращении Крыма киевская власть пытается отвлечь внимание граждан от проблем, которые происходят в стране. «Поэтому каждый день [президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение вспоминают Крым и пытаются показать свою работу, при этом переложить всю ответственность на своих западных хозяев», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым. Первый из них — документ, который утвердил СНБО. Кроме того, Киев работает над объединением усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа», запланированной на 23 августа. Также Кулеба упомянул синергию. «Восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем», — пояснил глава МИД Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Россия

По материалам: lenta.ru
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