В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России

Вадим Карасев

Компания "Биокад" в марте-апреле начнет поставлять в клиники Москвы первые партии лекарств, произведенных по офсетному контракту с городом в Зеленограде. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По условиям соглашения, заключенного в 2017 году, фармкомпания до 2027 года будет поставлять городу около 40 наименований лекарств. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей.

1/42/43/44/4

Как отмечает мэр, сейчас у Москвы подписано пять офсетных соглашений на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания. Как ожидается, в рамках этих контрактов инвесторы вложат 12,9 млрд руб. в создание новых производств, а объем государственных закупок составит 73 млрд руб. в течение 10 лет.

Офсетные контракты несколько лет назад предложило правительство Москвы, <...> в соответствии с которыми инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд субъекта Федерации. Проще говоря, построил завод в Москве — получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5–10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции.

В рамках офсетных контрактов в Москве локализуют производство 53 лекарств, 27 из которых ранее не производились в России.