Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России

В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России

Компания "Биокад" в марте-апреле начнет поставлять в клиники Москвы первые партии лекарств, произведенных по офсетному контракту с городом в Зеленограде. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По условиям соглашения, заключенного в 2017 году, фармкомпания до 2027 года будет поставлять городу около 40 наименований лекарств. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей.

1/4
2/4
3/4
4/4

Как отмечает мэр, сейчас у Москвы подписано пять офсетных соглашений на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания. Как ожидается, в рамках этих контрактов инвесторы вложат 12,9 млрд руб. в создание новых производств, а объем государственных закупок составит 73 млрд руб. в течение 10 лет.

Офсетные контракты несколько лет назад предложило правительство Москвы, <...> в соответствии с которыми инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд субъекта Федерации. Проще говоря, построил завод в Москве — получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5–10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции.

В рамках офсетных контрактов в Москве локализуют производство 53 лекарств, 27 из которых ранее не производились в России.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не
Российские ученые научились превращать шум в электричество
Российские ученые научились превращать шум в электричество
Российские врачи назвали пять способов пережить погодные аномалии
Российские врачи назвали пять способов пережить погодные аномалии
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве
Инфекционист оценил эффективность ковид-паспортов
Инфекционист оценил эффективность ковид-паспортов
Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19
Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Полиция нагрянула в «Буковель»: подъемники заблокированы
Полиция нагрянула в «Буковель»: подъемники заблокированы
Исследовательский корабль "Академик Мстислав Келдыш" лишился уникальных аппаратов "Мир"
Исследовательский корабль "Академик Мстислав Келдыш" лишился

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Еще по теме

Росздравнадзор будет проводить контрольные закупки лекарств для борьбы с медицинским фальсификатом
Матвиенко: на закупку лекарств от орфанных заболеваний потребуется 40 млрд рублей
Правительство РФ расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год
Закупки лекарств для социально значимых заболеваний в Москве увеличатся — Собянин