В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России
Компания "Биокад" в марте-апреле начнет поставлять в клиники Москвы первые партии лекарств, произведенных по офсетному контракту с городом в Зеленограде. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
По условиям соглашения, заключенного в 2017 году, фармкомпания до 2027 года будет поставлять городу около 40 наименований лекарств. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей.
Как отмечает мэр, сейчас у Москвы подписано пять офсетных соглашений на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания. Как ожидается, в рамках этих контрактов инвесторы вложат 12,9 млрд руб. в создание новых производств, а объем государственных закупок составит 73 млрд руб. в течение 10 лет.
В рамках офсетных контрактов в Москве локализуют производство 53 лекарств, 27 из которых ранее не производились в России.