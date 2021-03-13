В Москве простились с Людмилой Лядовой

Влада Некрасова

В конце февраля артистка попала в больницу с коронавирусом. Ее состояние резко ухудшилось, врачи перевели Лядову в реанимацию, но спасти звезду не удалось. Сегодня она была похоронена на Кунцевском кладбище.

Прощание c ушедшей на 96-м году жизни Людмилой Лядовой состоялось в Новодевичьем монастыре. Проводить композитора в последний путь пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники, в том числе певцы Игорь Наджиев и Руслан Кадиров. После артистка была похоронена рядом с матерью, об этом сообщила близкая подруга Лядовой — Рада Симбирева.

В окружении Людмилы Алексеевны до сих пор не могут поверить в случившееся. Певица всегда обладала стойким характером и не боялась невзгод. Даже преклонный возраст не мешал Лядовой ежедневно работать. К музыканту часто приходили в гости ученики. Возможно, именно это и стало причиной ее заражения, ведь сама она редко выходила из дома.

«Это моя личная трагедия, провести почти полвека рядом — и теперь ее нет. Это страшная потеря. И не только для меня. Это выдающийся композитор, пианистка, исполнитель. Ну просто столько написано ею произведений, что их не сосчитать. Больше тысячи песен», — скорбит по ушедшей подруге Татьяна Замиховская.

Напомним, что о смерти Людмилы Алексеевны стало известно 10 марта. Легкие звезды были поражены на 75%, но специалисты до последнего надеялись на излечение больной. Тем не менее, их старания оказались тщетны, певица скончалась от последствий коронавирусной инфекции в палате реанимации.

«Людмила Алексеевна почувствовала себя плохо несколько дней тому назад, у нее появилась слабость. Она ведь всегда бодрая и веселая, несмотря на то, что перенесла инсульт, а тут начала терять силы», — говорил ее друг Виктор Дворовенко.

Лядова известна широкой публике как автор музыки к более чем 800 композициям. Ее произведения исполняли многие звезды советской эстрады. Артистка была награждена орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденом Почета. Всю свою долгую жизнь Людмила Алексеевна посвятила творчеству.