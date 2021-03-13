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В российских супермаркетах запускают оплату по лицу

В российских супермаркетах запускают оплату по лицу

Компания Х5 Retail Group совместно со Сбербанком и платежной системой Visa запустила в своих магазинах "Перекресток" оплату по лицу, передает РБК.

Услуга уже доступна на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах "Перекресток", к концу марта она появится еще в 150 магазинах, а в апреле начнет действовать в нескольких московских магазинах "Пятерочка". Система биометрической идентификации, созданная на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, внедряется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5.

Visa выступает стратегическим партнером проекта. Сервис доступен клиентам Сбербанка, который также выступает банком-эквайрером торговой сети. Как отмечается, технически оплата по лицу может быть запущена во всех регионах присутствия X5, но решение о масштабировании проекта в компании будут принимать после подведения итогов пилотного этапа и получения обратной связи от покупателей.

Как писал NEWSTES, ранее стало известно, что правительство собирается активизировать сбор биометрических данных россиян.

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По материалам: uposters.ru
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