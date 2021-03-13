В российском городе ввели режим ЧС из-за пожара в жилом доме

Вадим Карасев

Фото: Прокуратура Краснодарского края

В Анапе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара в жилом доме. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Возгорание произошло на мансарде восьмиэтажного дома. Одна из пострадавших заявила, что причиной пожара может быть незаконная перепланировка ее соседом части квартиры под сауну.

Дом не является самостроем, газифицирован, введен в эксплуатацию в административном порядке, подчеркивает прокуратура. Пострадавшие получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Погорельцев размещают в гостиницы.

По данным администрации региона, из горящего дома эвакуировали около 300 человек. В тушении пожара задействовали бригады не только из Анапы, но и из других городов — Геленджика и Славянска-на-Кубани. Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал помочь погорельцам с расселением.