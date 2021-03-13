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В РПЦ выразили озабоченность идеей ввести ковид-паспорта

В РПЦ выразили озабоченность идеей ввести ковид-паспортаФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) выразили озабоченность идеей Евросоюза ввести ковид-паспорта, так как они могут ограничить права и свободы людей. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает «Интерфакс».

По словам Иллариона, паспорт нарушил бы принцип добровольности вакцинации, который декларируется во многих странах, в том числе в Европе.

Он также считает, что введение документа может навредить тем, кто по каким-то причинам не может сделать прививку или не переболел коронавирусом. «Такой человек — он, что, должен будет ждать, пока он заболеет и выздоровеет, до тех пор, пока он сможет посещать те или иные европейские страны?» — заявил митрополит.

Илларион указал и на то, что в разных странах создаются разные вакцины и не будет единой прививки, признанной всем миром. По его мнению, непонятно, будет ли паспорт включать вакцинацию любым препаратом или только тем, который признан на территории ЕС.

В конце февраля канцлер Австрии Себастьян Курц призвал выдавать ковид-паспорта тем, кто переболел коронавирусом, сделал прививку или сдал отрицательный тест. По его мнению, такой документ позволит свободно передвигаться по территории ЕС, посещать культурные мероприятия, останавливаться в отелях и ходить в рестораны.

Россия

По материалам: lenta.ru
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