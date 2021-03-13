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В сети появились слухи, что Голд оставит Яббарова без квартиры и машины

В сети появились слухи, что Голд оставит Яббарова без квартиры и машины

Настя Голд и Илья Яббаров уже несколько дней находятся в конфликте. Пока Настя заботится о ремонте в квартире, Илья жалуется на жизнь Жене Ромашову и не хочет возвращаться домой, а Настя не слишком спешит его возвращать. И Илья может оказаться в очень нехорошей ситуации, ведь идти ему некуда, если Настя вдруг решит избавиться от неудачливого супруга.

Продолжается конфликт в семье Яббаровых. О причинах конфликта супруги не распространяются, но живут раздельно. По крайней мере, Илья предпочитает не спешить вернуться домой, просиживая на кухне у Жени Ромашова и Кристины Бухынбалтэ и жалуясь на семейную жизнь. А Настя сообщает, что ей еще нужно подумать, возвращать ли Илью домой, пишет newstes.ru.
Настя хоть и говорит про ссору, но не уточняет, что же вывело ее из себя. И в сети уже вовсю гуляют слухи о том, что Голд может оставить мужа без ипотечной квартиры, которая оформлена на нее, и без машины, которая, оказывается, тоже оформлена на ее имя. По крайней мере, именно Настя сейчас катается за рулем.

Возможно, причина конфликта в том, что Илья периодически не ночует дома, Настя неоднократно жаловалась на отсутствие внимания с его стороны. Сам он, однако, считает себя пострадавшей стороной. В то же время поклонники пары надеются, что конфликт временный и не приведет к разводу, а хейтеры вообще не верят в ссору.

«Чего не сделаешь ради подписчиков)», «Да кто поверит в развод? Вы идеальная пара», «Больше нечего фолловерам рассказать? Только про выдуманный развод?», - язвят хейтеры.

Без телестройки подписчики как-то быстро потеряли интерес к Илье, он не может раскрутить свой новый аккаунт. Даже привлечение Алены Савкиной, с которой они якобы собирались ругаться на одном из ведущих телеканалов. Может, якобы развод окажется более результативным в этом плане? В таком случае Яббаровы стали бы не первой парой, кто ругается ради активности фолловеров.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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