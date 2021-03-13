Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7  произошло в Северной Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск 13 марта). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах от города Гостивар (население 35,8 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов
Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигарет
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в России
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в
Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган Маркл
Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган
Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России
Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России
Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы
Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы
Финалистка «Пацанок» Бэлла Кузнецова о скандале: «Костья Купер поймала звезду»
Финалистка «Пацанок» Бэлла Кузнецова о скандале: «Костья Купер
Российская версия «Дикого ангела». Выбираем актеров, которые могли бы сыграть в сериале
Российская версия «Дикого ангела». Выбираем актеров, которые могли бы
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий
Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"
Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Российские ученые оценили еще одну причину неуязвимости перед COVID-19
Российские ученые оценили еще одну причину неуязвимости перед COVID-19
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм

Еще по теме

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло под Афинами
На севере Ирана произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В северной части Перу произошло землетрясение