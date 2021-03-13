В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Алексей Вольцев

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск 13 марта). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах от города Гостивар (население 35,8 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.