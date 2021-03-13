В США назвали три "крутейших" самолета России

Вадим Карасев

Американский журнал Popular Mechanics опубликовал большую подборку "самых крутых" самолетов, взлетавших хотя бы раз за последние 40 лет. Среди них оказались три машины, впервые поднявшиеся в воздух в современной России.

Самым запоминающимся событием 1988 года в истории авиации журналисты назвали полет советского (украинского) транспортника Ан-225 "Мрия". Как отмечается, самолет, изначально предназначенный для перевозки космических аппаратов, стал самым грузоподъемным в мире. До сих пор выпущено лишь 2 экземпляра, летает из которых только один.

Самолетом 1998 года стал Бе-200 "Альтаир". Этот самолет-амфибия способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности, применяется в основном для тушения пожаров и поисково-спасательных операций. Самым выдающимся изделием 2000 года авторы статьи называют российский МиГ-1.44 МФИ — прототип истребителя пятого поколения. Издание отмечает, что после первого полета, вскрывшего множество недостатков, работы над машиной были прекращены.

Самолетом 2010 года назван новейший российский истребитель пятого поколения Су-57. На текущий момент в России налажено его серийное производство, а в августе 2019 года истребитель получил экспортную документацию. "Рособоронэкспорт" планирует поставлять его стратегическим партнерам России.