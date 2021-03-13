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В США сделали более 100 миллионов инъекций от коронавируса

В США сделали более 100 миллионов инъекций от коронавирусаФото: MIKE SEGAR / Reuters

В США сделали более 100 миллионов инъекций от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно их статистике, в Штатах уже было поставлено 101,1 миллиона инъекций. Отмечается, что среди вакцин, одобренных в США, две требуют введения нескольких доз, а одна — единственной инъекции.

В CDC также отметили, что чуть меньше 66 миллионов американцев (почти 20 процентов) получили хотя бы одну дозу препарата, а 35 миллионов человек (10,5 процента) полностью завершили процесс вакцинации.

Ранее в феврале президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna и Johnson & Johnson.

В мире

По материалам: lenta.ru
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